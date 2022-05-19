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Новости 13:48

Журналистку Светлану Прокопьеву исключили из перечня экстремистов и террористов

фото ЗакС политика Журналистку Светлану Прокопьеву исключили из перечня экстремистов и террористов

Росфинмониторинг исключил из реестра экстремистов и террористов журналистку Светлану Прокопьеву, попавшую туда три года назад. На это обратило внимание издание "Псковская губерния", с которым у нее имеется многолетнее сотрудничество. Вместе с ней в списке больше не числятся еще шесть человек.

Напомним, что Прокопьева в начале 2019 года стала фигурантом первого в России громкого дела об оправдании терроризма по статье, предусматривающей до семи лет лишения свободы. Поводом для преследования журналистки и блокировки счетов стала ее публицистика. Летом 2020 года женщину приговорили к штрафу в размере полумиллиона рублей, которые удалось собрать в кратчайшие сроки через пожертвования.

В марте 2022 года Прокопьева покинула Россию. Это случилось вскоре после массовых обысков, прошедших у псковских политиков, активистов и журналистов.


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