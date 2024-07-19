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Новости 20:55

Впервые за все время пребывания в колонии к Яшину* не пропустили адвоката

фото ЗакС политика Впервые за все время пребывания в колонии к Яшину* не пропустили адвоката

К осужденному политику Илье Яшину* впервые за все время его нахождения в колонии общего режима не пустили адвоката. Сообщение об этом 19 июля появилось в его Telegram-канале, который после ареста ведут сподвижники политика.

Утверждается, что для встречи с заключенным адвокату Татьяне Соломиной должны были выделить специального сотрудника колонии. Однако свободных кадров у администрации не оказалось. Юрист безуспешно прождала до конца рабочего дня. Представители ФСИН сослались на некомплект и высокую занятость коллег.

Соломина помогает Яшину* в его судах, где в эти недели и месяцы он оспаривает свои водворения в ШИЗО, ставшие регулярными. Напомним, что оппозиционер отбывает срок длиной в 8,5 лет по делу о фейках про армию (ст. 207.3 УК). Его колония расположена в Смоленской области.

*Минюст внес Илью Яшина в единый реестр иноагентов

фото: пресс-служба московских судов общей юрисдикции


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