В Петербурге до конца месяца запретили движение маломерных судов

В связи с предстоящим Военно-морским парадом по случаю Дня ВМФ в Петербурге и подготовительными мероприятиями к нему временно запретили движение маломерных судов, о чем накануне вечером сообщила пресс-служба Смольного. Мера вступает в силу в предстоящую полночь и продлится до конца дня 31 июля.

Запрет распространяется на участок Невы от Троицкого моста до Галерного острова реки Екатерингофки, участок Малой Невы от реки Невы до Биржевого моста, а также на весь Кронверкский пролив и всю Зимнюю канавку. Кроме того, указанной категории судов запрещено появляться возле дамбы и возле кораблей, участвующих в будущем параде.

В течение все тех же 11 дней над Невой и Малой Невой, Кронверкским проливом и Зимней канавкой запрещено летать беспилотникам.

Парад назначен на 28 июля. Горожан ожидают перекрытия дорог.

Фото: ЗАКС.Ру