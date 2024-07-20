В Петербурге падение рабочих в лифте привело к уголовному делу

Петербургский инцидент с обрушением лифта, внутри которого находились рабочие, обернулся уголовным делом. Об этом накануне вечером сообщило региональное управление СК.

Правоохранители усмотрели в случившемся признаки нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ч. 1 ст. 216 УК). Авария, как считает следствие, стала возможной из-за неграмотных действий сотрудников одной из мебельных компаний.

После того как у лифта оборвался трос, кабина упала с высоты пятого этажа. Находившиеся в ней двое рабочих получили множественные травмы, сейчас они проходят стационарное лечение.

фото: ГСУ СК по Петербургу