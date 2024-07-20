В Петербурге пенсионер бросил бутылку с зажигательной смесью в военкомат

В Петербурге задержали 76-летнего пенсионера из Кемеровской области. Попытка поджога здания военкомата в Приморском районе, предпринятая накануне, попала на камеры видеонаблюдения. Запись 20 июля опубликовала "Фонтанка".

Бутылка с зажигательной смесью, брошенная на крыльцо учреждения на проспекте Сизова, не нанесла ущерба зданию. Уже к вечеру мужчину вычислили и задержали.

В отделении полиции пенсионер рассказал, что доверился телефонным мошенникам и выполнял их указания.

Месяц назад поджегшая дверь военкомата в Выборгском районе петербурженка получила десять лет заключения. Ее действия были квалифицированы как теракт.

Фото: ЗАКС.Ру