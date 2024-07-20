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Новости 16:30

В мотопробеге по Ленобласти вместе с Дрозденко поучаствовал Гарик Сукачев

фото ЗакС политика В мотопробеге по Ленобласти вместе с Дрозденко поучаствовал Гарик Сукачев

В Ленинградской области 20 июля проходит мотопробег в рамках фестиваля "Балтик ралли", стартовавшего накануне. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в фестивале участвуют тысячи байкеров, в том числе собирающие деньги на нужды участников военной спецоперации. В пятницу удалось собрать 6 млн рублей.

"Каждый везет свои вещи: кто-то медикаменты, кто-то технику, кто-то оборудование, кто-то специальный инвентарь", - поделился деталями губернатор Александр Дрозденко.

Свое место в колонне байкеров занял приехавший в область музыкант Гарик Сукачев, известный своей активной поддержкой новейшей российской внешней политики. Мотопробег начался на центральной площади Выборга.

фото: Админка Ленобласти / Telegram (скриншот видео)


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