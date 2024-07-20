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Новости 17:13

Блогеру дали 13 суток ареста из-за переодевания в форму, похожую на полицейскую

фото ЗакС политика Блогеру дали 13 суток ареста из-за переодевания в форму, похожую на полицейскую

Мещанский суд Москвы рассмотрел протокол, составленный на блогера и пранкера Эдварда Била. Как сообщает 20 июля пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, молодого человека признали виновным в мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП) и отправили на 13 суток в спецприемник.

В суде установили, что Бил (настоящее имя — Эдуард Биль) перемещался по центру Москвы в форме, похожей на форму полицейского и при этом не имеющей знаков отличия.

Отмечается, что свой социальный эксперимент, заснятый на видео, пранкер осуществлял, используя электросамокат.

фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram


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