Блогеру дали 13 суток ареста из-за переодевания в форму, похожую на полицейскую

Мещанский суд Москвы рассмотрел протокол, составленный на блогера и пранкера Эдварда Била. Как сообщает 20 июля пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, молодого человека признали виновным в мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП) и отправили на 13 суток в спецприемник.

В суде установили, что Бил (настоящее имя — Эдуард Биль) перемещался по центру Москвы в форме, похожей на форму полицейского и при этом не имеющей знаков отличия.

Отмечается, что свой социальный эксперимент, заснятый на видео, пранкер осуществлял, используя электросамокат.

фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram