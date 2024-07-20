Милонов не поддержал идею наказания за "дискредитацию традиционных ценностей"

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал одну из последних инициатив своего коллеги Султана Хамзаева, предложившего ввести специальное административное и даже уголовное наказание за дискредитацию так называемых традиционных семейных ценностей. Зампред комитета по защите семьи, материнства и детства признался, что не до конца понимает, о каких правонарушениях или преступлениях в данном случае может идти речь. По словам Милонова, он не встречал подобного, если не имеется в виду банальное хулиганство.

Вместе с тем петербуржец порассуждал о таком явлении, как разводы.

"К сожалению, этот тот юридический механизм, который дает людям, находящимся в состоянии неразрешенных противоречий, возможность разойтись, создать другую семью и начать жить заново. Это не очень хорошо, но это есть. Человек, который будет это запрещать, будет немного лицемерить", - написал он 20 июля в своем Telegram-канале.

Ранее на неделе Хамзаев предложил также разрешить депутатам свободно носить боевое оружие. С этим Милонов тоже не согласился, напомнив, что для развития навыка владения оружием можно поехать на военную спецоперацию.

Фото: ЗАКС.Ру