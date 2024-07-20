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Милонов не поддержал идею наказания за "дискредитацию традиционных ценностей"

фото ЗакС политика Милонов не поддержал идею наказания за "дискредитацию традиционных ценностей"

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал одну из последних инициатив своего коллеги Султана Хамзаева, предложившего ввести специальное административное и даже уголовное наказание за дискредитацию так называемых традиционных семейных ценностей. Зампред комитета по защите семьи, материнства и детства признался, что не до конца понимает, о каких правонарушениях или преступлениях в данном случае может идти речь. По словам Милонова, он не встречал подобного, если не имеется в виду банальное хулиганство.

Вместе с тем петербуржец порассуждал о таком явлении, как разводы.

"К сожалению, этот тот юридический механизм, который дает людям, находящимся в состоянии неразрешенных противоречий, возможность разойтись, создать другую семью и начать жить заново. Это не очень хорошо, но это есть. Человек, который будет это запрещать, будет немного лицемерить", - написал он 20 июля в своем Telegram-канале.

Ранее на неделе Хамзаев предложил также разрешить депутатам свободно носить боевое оружие. С этим Милонов тоже не согласился, напомнив, что для развития навыка владения оружием можно поехать на военную спецоперацию.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Милонов Виталий Валентинович 




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