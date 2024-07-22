В Петербурге стартовал прием заявлений по "Мобильному избирателю"

Начиная с 22 июля в Петербурге стартовал прием заявок от избирателей для голосования на избирательных участках не по месту регистрации в рамках предстоящих выборов. Воспользоваться услугой "Мобильный избиратель" можно будет, в том числе, в любом МФЦ города.

"С сегодняшнего дня подать заявление можно лично в любом отделении МФЦ Санкт-Петербурга и территориальной избирательной комиссии, а также в электронном виде на портале "Госуслуги"", — сообщил в своем Telegram-канале Горизбирком.

Действие услуги распространяется на выборы губернатора и на довыборы в Заксобрание по 18-му округу, сообщали ранее в ГИК.

С 28 августа к приему заявлений присоединятся участковые избирательные комиссии. Последним днем подачи обращений обозначено 2 сентября.

Также с 22 июля в Петербурге стартовал проект "ИнформУИК", который предполагает поквартирные обходы избирателей с рассказом о предстоящих выборах и о местах и времени голосования. Завершится он 21 августа.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру