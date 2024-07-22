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Муниципал 12:00

От "Зеленых" в муниципальных выборах примут участие только три человека

фото ЗакС политика От "Зеленых" в муниципальных выборах примут участие только три человека

В муниципальных выборах в Петербурге от партии "Зеленые" примут участие только трое человек, выяснил ЗАКС.Ру. Один баллотируется в МО "Город Павловск" и еще двое в МО "Ульянка", один из которых - кандидат в губернаторы Павел Брагин. 

Кроме Брагина в МО "Ульняка" будет баллотироваться сотрудница ООО "ЛенРегионГаз" Виктория Фроленкова. В Павловске партию на сентябрьских выборах будет представлять действующий депутат Дмитрий Васильев. 

Всего партия выдвинула 15 человек в трех муниципалитетах. Одного в Павловске, двух в Пушкине и 12 человек в МО "Ульянка". Большинство сняли с выборов. Среди кандидатов с отказом в регистрации оказалась действующий депутат МО "Ульянка" Валерия Мингазова, которая в 2019 году избиралась в совет от "Справедливой России". 

Напомним, "Зеленые" стали одной из четырех партий, которая смогла зарегистрировать своего кандидата на пост губернатора Петербурга. Павел Брагин смог получить подписи 162 муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения.

Константин Леньков / Фото партия "Зеленые"


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МО Ульянка
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Брагин Павел Николаевич
Пока еще нет голосов...
Васильев Дмитрий Владимирович
Пока еще нет голосов...
Мингазова Валерия Анатольевна
Упоминаемые персоны
Брагин Павел Николаевич 
Васильев Дмитрий Владимирович 
Мингазова Валерия Анатольевна 




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