Никита Михалков ответил на обвинения в доносительстве Бастрыкину в бане на Беркович*

Режиссер Никита Михалков ответил на обвинения в доносительстве на творческо Евгении Беркович*, он сделал комментарий в новом выпуске программы "БесогонТВ" 19 июля.

Ранее журналистка Юлия Таратута** рассказала, что, по данным ее источников, Михалков пожаловался на режиссера Евгению Беркович председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину во время совместного отдыха в бане.

Однако Михалков заявил, что в бане с Бастрыкиным не был и про Беркович* ничего не знает.

"Я никогда не парился в бане с Александром Ивановичем Бастрыкиным, хотя люблю баню и с удовольствием с ним бы попарился. Я никогда в жизни не видел в глаза госпожу Беркович*, не смотрел ее спектакли к своему, наверное, стыду. Не читал ее поэзии", – сказал Михалков.

При этом режиссер прямо так и не сказал, сообщал он о неправомерности творчества Беркович* или нет. Стоит отметить, что одним из свидетелей по делу Беркович* и Петрийчук*** является выпускник Академии Никиты Михалкова.

Напомним, что суд назначил режиссеру Евгении Беркович* и драматургу Светлане Петрийчук** в рамках дела об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) шесть лет колонии. Двоих театральных деятелей преследовали с весны прошлого года из-за постановки "Финист Ясный Сокол".

*Росфинмониторинг внес Евгению Беркович в реестр экстремистов и террористов

**Минюст внес Юлию Таратуту в список иностранных агентов

***Росфинмониторинг внес Светлану Петрийчук в реестр экстремистов и террористов

Фото: скриншот программы "Бесогон.ТВ" / YouTube