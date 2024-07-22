Московский суд заочно арестовал двух фигурантов дела "Весны"*

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал главного редактора "Скат media" Льва Гяммера** и координатора движения "Весна"**** Глеба Кондратьева***, об этом 22 июля сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Они оба проходят по статьям об организации экстремистского сообщества (ч.1 ст.282.1 УК РФ), о создании НКО, посягающей на права граждан (ч.2 ст.239 УК РФ), о массовых беспорядках, склонении и вербовке (ч.1.1 ст.212 УК РФ), о фейках о ВС РФ (п."б", "д" ч.2 ст.207.3 УК РФ), о реабилитации нацизма (ч.4 ст.354.1 УК РФ) и о публичных призывах к действиям против государства (ч.3 ст.280.4 УК РФ).

Суд решил избрать меру пресечения для Гяммера** и Кондратьева*** в виде заключения в СИЗО сроком на два месяца. Срок будет исчисляться с момента их экстрадиции в Россию или задержания.

*Движение "Весна"*** по решению суда от 6.12.2022 признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена. Движение "Весна"*** также внесено в реестр незарегистрированных объединений - иностранных агентов.

**Росфинмониторинг внес Льва Гяммера в список экстремистов и террористов

***Росфинмониторинг внес Глеба Кондратьева в список экстремистов и террористов

Фото: ЗАКС.Ру

*** Движение "Весна" по решению суда от 6.12.2022 признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена. Движение "Весна" также внесено в реестр незарегистрированных объединений - иностранных агентов.