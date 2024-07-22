На проектирование особой экономической зоны "Парнас" выделили 94,3 млн рублей

Акционерное общество "Особая экономическая зона Санкт-Петербург" объявило конкурс на проектирование особой экономической зоны "Парнас". Он продлится до 30 июля, итоги подведут 2 августа 2024 года, срок выполнения работ победителем до 31 мая 2025 года. На закупку 22 июля обратило внимание издание "Фонтанка.ру".

По информации сайта Госзакупок, проект оценили в 94,3 млн рублей. Контракт обязывает исполнителя провести инженерно-техническое проектирование тоннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных сетей, не включая объекты культурного наследия.

Площадь территории ОЭЗ "Санкт-Петербург", как ранее сообщал ЗАКС.Ру, включила новые промышленные территории. Так в "Шушарах" (127,2 га) и "Парнасе" (27,6 га) разместятся, по предварительным расчетам, суммарно до 50 компаний-резидентов, инвестиции составят более 70 миллиардов рублей.

На данный момент, по информации портала РОСОЭЗ, проект "Парнас" располагает площадью 27,58га, включает уже три резидента и имеет 7га свободных участков. На сайте резидентам обещают также подготовленную инженерную сеть и дорожную инфраструктуру.