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Новости 17:26

Пошутивший про бомбу в Пулково получил условный срок

фото ЗакС политика Пошутивший про бомбу в Пулково получил условный срок

В Петербурге вынесли приговор местному жителю, которого признали виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК). Как сообщает 22 июля объединенная пресс-служба городских судов, мужчина получил три года условного срока. Его дело слушалось в особом порядке.

В мае нынешнего года фигуранта не пустили на борт самолета, отправлявшегося в Москву. После этого из хулиганских побуждений он заявил сотруднику аэропорта Пулково, что в его ручной клади будто бы спрятана бомба.

Полицейские проверили личные вещи мужчины и убедились, что информация оказалась ложной. Свою вину осужденный признал.

Фото: ЗАКС.Ру


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