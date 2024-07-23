В Петербурге отремонтируют корпус бывшего прядильного дома Калинкинской больницы

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга санкционировала реставрационные работы в здании бывшего прядильного дома при Калинкинской городской больнице (Рижский проспект, 41). Об этом структурное подразделение Смольного сообщило 23 июля.

Корпус, построенный в 1830-х годах, входит в состав федерального памятника. Прядильный двор на этом же месте существовал еще с петровских времен.

Согласно выданному ордеру, специалисты должны будут привести в порядок фасад, выходящий на набережную Фонтанки. Работы рассчитывают завершить не позднее апреля следующего года.

В июле КГИОП лишил статуса памятника дом Калинкинского пивзавода, расположенный по соседству (Рижский проспект, 78). Теперь его охраняют как часть исторической застройки.

фото: ГАТИ Петербурга