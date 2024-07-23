В Петербурге будут судить обвиняемого в краже велосипедов у доставщиков еды

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о краже велосипедов (ч. 2 ст. 158 УК). Как сообщает 23 июля надзорное ведомство, обвиняемым по нему проходит 39-летний ранее судимый мужчина.

Фигуранту дважды за один весенний день удалось украсть велосипеды у курьеров, развозивших еду. Оба преступления были совершены на улице Лени Голикова по одинаковой схеме. Дождавшись, пока курьер поднимется на этаж к клиенту, обвиняемый отстегивал припаркованный велосипед и удалялся вместе с ним.

Сумма ущерба превысила 20 тысяч рублей. Краденое фигурант продал, а вырученные деньги успел потратить. Дело будут слушать в Кировском районном суде.

Фото: ЗАКС.Ру