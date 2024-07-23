В Петербурге вынесли приговор экс-сотруднице МВД, разглашавшей личные данные

Суд в Петербурге огласил приговор бывшей сотруднице УМВД по Московскому району Елене Агеевой, в прошлом работавшей инспектором по административному надзору и по делам несовершеннолетних. Ее признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК) и нарушении неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК), о чем 23 июля сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Всего ее дело, которое слушалось в особом порядке, насчитывает шесть криминальных эпизодов. Агееву приговорили к штрафу в размере 150 тысяч рублей.

На заседании было установлено, что женщина трижды соглашалась за вознаграждение незаконно предоставить персональные данные граждан. Один из таких эпизодов представлял собой оперативно-розыскное мероприятие, которое проводило управление собственной безопасности МВД.

Суд счел, что Агеева своими противоправными действиями дискредитировала полицию в глазах граждан.

Фото: ЗАКС.Ру