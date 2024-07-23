РПЦ попросила у Смольного часовню иконы "Всецарица" в собственность

Русская православная церковь (РПЦ) попросила правительство Петербурга передать в собственность часовню иконы "Всецарица", которая является павильоном для разводки Ушаковского моста, об этом 23 июля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на документ на сайте комитета имущественных отношений города.

Часовня находится с 2005 года в пользовании прихода. В документе уточняется, что здание используется только в богослужебных целях, а приход вовремя выполняет все работы по ремонту здания.

Павильон появился в 1953-1954 годах изначально для разводки Ушаковского моста, однако в 2002 году он приобрел религиозную функцию.

Фото: ЗАКС.Ру