В МО "Адмиралтейский округ" не зарегистрировали ни одного кандидата от "Родины"

ТИК № 1 отказала в регистрации на выборы в МО "Адмиралтейский округ" шестерым кандидатам от "Родины", стало известно ЗАКС.Ру. Заседание состоялось вечером 23 июля. В результате ни один представитель партии не сможет баллотироваться в муниципальный совет.

Отказы получили Александр Глущенко, Александр Емельянов, Виктор Куропаткин, Максим Михайлов, Джабраил Мустабиров и Георгий Хитров.

Отметим, что кандидаты от "Родины" выдвигались на муниципальные выборы в Петербурге исключительно по "Адмиралтейскому округу".

"Адмиралтейский округ" позже других опубликовал решение о назначении выборов, информация об этом поступила в Горизбирком 24 июня. Соответственно, подача документов от кандидатов здесь завершилась 14 июля, в то время как в других МО это произошло еще 10 июля.

Муниципальные выборы в Петербурге назначены на 8 сентября, голосование по ним продлится в течение трех дней. Одновременно в городе состоятся выборы губернатора и довыборы в Заксобрание по 18-му округу.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру