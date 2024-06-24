Муниципальные выборы объявлены в 110 округах, сообщил Мейксин

Муниципальные выборы объявлены во всех 110 округах Петербурга, в которых они должны состояться в сентябре, сообщил 24 июня глава Горизбиркома Максим Мейксин. Последним муниципалитетом, объявившим о назначении выборов, стал МО "Адмиралтейский округ".

"Сегодня в избирательные комиссии поступили сведения о публикации 24 июня 2024 года решения о назначении выборов депутатов в Муниципальный совет МО "Адмиралтейский округ". Решение вступило в силу", — написал Мейксин в своем Telegram-канале.

В 109 муниципалитетах подача документов для выдвижения стартовала 21 июня. Там она продлится вплоть до 10 июля. В "Адмиралтейском округе" кандидаты смогут выдвигаться в период с 25 июня по 14 июля.

Первым кандидатом, подавшим документы для участия в выборах, стал глава движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров. Он намерен баллотироваться в МО "Смольнинское" в качестве самовыдвиженца, данные о нем появились в ГАС "Выборы" в пятницу, 21 июня.

Всего в Петербурге 111 муниципалитетов. Выборы в МО "Автово" должны состояться в 2026 году.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру