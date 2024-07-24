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Новости 11:47

В России предложили увеличить МРОТ почти на 17%

фото ЗакС политика В России предложили увеличить МРОТ почти на 17%

Министерство труда России предложило повысить минимальную заработную плату (МРОТ) для граждан до 22 440 рублей в месяц, 24 июля проект опубликовали на портале проектов нормативно-правовых актов.

МРОТ предлагают увеличить с 1 января 2025 года. Изменения хотят внести в статью 1 ФЗ "О минимальном размере оплаты труда". На данный момент проект находится на стадии общественного обсуждения и антикоррупционной экспертизы. 

Ранее повысить МРОТ до 30 тысяч рублей предложили в Государственной думе. По мнению авторов инициатив, низкий уровень МРОТ ведет к разнице в доходах россиян, снижению спроса и замедлению роста ВВП.

Сейчас МРОТ составляет 19,2 тысячи рублей. В Петербурге МРОТ составляет 25 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру


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