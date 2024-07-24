Суд отказал в регистрации на выборы депутату МО "Шушары" от КПРФ Валерию Дулебе

Пушкинский районный суд Петербурга 24 июля отказался пересматривать решение ТИК об отказе в регистрации на выборы кандидата от КПРФ, действующего депутата МО "Шушары" Валерия Дулебы, сообщил Telegram-канал "Гражданин Пушкин". Дулебу не допустили до выборов из-за претензий к партийной конференции, на которой его выдвигали. По этим основаниям в Петербурге сняли десятки кандидатов от компартии.

Накануне число исков в петербургский судах по оспариванию регистрации на выборах перевалило за 70. По ряду заявлений уже приняты решения. Пока известно лишь об отказах несостоявшимся кандидатам.

Напомним, почти половина коммунистов, которые намеревались принять участие в муниципальных выборах, не смогли стать зарегистрированными кандидатами. ТИК отказывали им из-за нюансов проведения партийной конференции. В частности, в бюллетенях делегатов якобы не было возможности проголосовать против конкретной кандидатуры. В партии считают, что мероприятие было проведено в полном соответствии с уставом объединения. Из 327 кандидатов КПРФ смогли зарегистрироваться лишь 172 человека.

Подробнее о том, как прошел этап регистрации кандидатов на выборы — в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру