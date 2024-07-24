Муниципальные выборы в цифрах

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В Петербурге подошел к концу этап регистрации кандидатов на муниципальные выборы. ЗАКС.Ру изучил данные ГАС "Выборы" по всем муниципалитетам, где в сентябре пройдет голосование. Рассказываем, сколько человек на самом деле выдвинулось от партий, сколько из них получили отказы в регистрации и другие цифры о ходе кампании по выдвижению.

Всего на муниципальные выборы 2024 года заявилось 4584 кандидатов, что в полтора раза меньше, чем на предыдущих выборах в 2019 году. От 14 партий на этих выборах выдвинуто 3374 кандидатов в 110 муниципальных образованиях. Еще 1210 человек пошли на выборы в качестве самовыдвиженцев.

По количеству партийных кандидатов лидирует "Единая Россия", от которой баллотировалось 1544 человека. Остальные парламентские партии не смогли найти кандидатов более чем на две трети вакантных мандатов. От ЛДПР на выборы отправились 443 кандидата, от "Новых людей" - 401, от "Справедливой России - За правду" - 368. КПРФ хотела отправить на выборы 327 человек, а "Яблоко" - 84. Отметим, представители партии на этапе выдвижения в рамках партийных конференций публично объявляли в основном о большем количестве кандидатов.

Самый большой процент регистраций у "Единой России". Из 1544 кандидатов статус зарегистрированных получили 1538 человек - 99,6%. Почти полностью прошли процедуру кандидаты от ЛДПР. Из 443 человек до бюллетеня смогут добраться 427 кандидатов или 96,3%. На третьем месте "Справедливая Россия - За правду" с 86,7% зарегистрированных кандидатов. Всего от партии заявилось 443 человека, зарегистрированы 406. У "Новых людей" документы подали 401 кандидат, а статус зарегистрированных смогли получить 71% - 285 человек. У КПРФ на этапе регистрации с выборов сняли почти половину кандидатов: из 327 претендентов смогли зарегистрироваться лишь 172 человека - 52,6%. Представители партии "Яблоко" в полном составе сняты с выборов. Из самовыдвиженцев зарегистрироваться удалось 662 кандидатам.































Самые востребованные муниципалитеты среди претендентов в муниципальные советы: МО "Звездное" (123 кандидата), МО "Гагаринское" (114 кандидатов), МО "Смольнинское" (106 кандидатов), МО "Правобережный" (100 кандидатов) и МО "Владимирский округ" (94 кандидата). Наименьшее внимание проявляли к МО "Комарово" и МО "Молодежное" - там выдвинулось по 11 человек. МО "Звездное" и МО "Гагаринское" также оказались лидерами по числу регистраций кандидатов.

Несколько ТИК отказывали почти каждому второму кандидату в МО "Обуховский", МО "Семеновский", МО "Малая Охта" и МО "Ивановский". Там процент отказов составил от 53,3% до 41,1%.

Избраться на новый срок в своих муниципалитетах предприняли попытку 841 действующий депутат. Из них не смогут принять участие в выборах 92 человека. В основном из-за отказов в регистрации. Отметим, еще ряд действующих муниципальных депутатов в этом году подавали документы для участия в выборах в новых для себя муниципалитетах.

Самый юный кандидат в депутаты отметился в ТИК №14. Юноше в ноябре 2024 года должно исполниться 18 лет. В силу возраста принять участия в выборах он не сможет - комиссия признала его утратившим статус кандидата. Самому старшему кандидату 87 лет. Она баллотируется в МО "Ржевка". Чаще всего документы подавали кандидаты в возрасте от 40 до 50 лет.

текст и изображения: редакция ЗАКС.Ру