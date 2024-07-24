ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 14:54

Новосмоленскую набережную в Петербурге обновили раньше срока

фото ЗакС политика Новосмоленскую набережную в Петербурге обновили раньше срока

Ремонт Новосмоленской набережной в Василеостровском районе Петербурга закончили раньше срока, об этом 24 июля сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Предполагалось, что благоустройство набережной закончат к 15 августа, однако основные работы завершили уже сейчас. Эти работы были проведены в рамках проекта по оборудованию Линейного парка.

В ГАТИ сообщили, что петербуржцы уже сейчас могут прогуляться по обновленной набережной в Василеостровском районе.

Напомним, что также на Васильевском острове производится благоустройство Румянцевского сада, из которого планируют сделать общественное пространство.

Фото: пресс-служба ГАТИ


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости24 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама