Новосмоленскую набережную в Петербурге обновили раньше срока

Ремонт Новосмоленской набережной в Василеостровском районе Петербурга закончили раньше срока, об этом 24 июля сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Предполагалось, что благоустройство набережной закончат к 15 августа, однако основные работы завершили уже сейчас. Эти работы были проведены в рамках проекта по оборудованию Линейного парка.

В ГАТИ сообщили, что петербуржцы уже сейчас могут прогуляться по обновленной набережной в Василеостровском районе.

Напомним, что также на Васильевском острове производится благоустройство Румянцевского сада, из которого планируют сделать общественное пространство.

Фото: пресс-служба ГАТИ