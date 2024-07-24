Новосмоленскую набережную в Петербурге обновили раньше срока

Ремонт Новосмоленской набережной в Василеостровском районе Петербурга закончили раньше срока, об этом 24 июля сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).
Предполагалось, что благоустройство набережной закончат к 15 августа, однако основные работы завершили уже сейчас. Эти работы были проведены в рамках проекта по оборудованию Линейного парка.
В ГАТИ сообщили, что петербуржцы уже сейчас могут прогуляться по обновленной набережной в Василеостровском районе.
Напомним, что также на Васильевском острове производится благоустройство Румянцевского сада, из которого планируют сделать общественное пространство.