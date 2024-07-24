Петербургского священника отправили в колонию строгого режима

Петербургский суд приговорил к трем годам и восьми месяцам колонии строгого режима бывшего настоятеля церкви Святого Великомученика Иерофея Афинского лейб-гвардии Казачьего полка Василия Бойко. Его признали виновным в попытке похищения человека (ч.1 ст. 30, ч. 3 ст. 33 - ч. 2 ст. 126 УК). Об этом 24 июля сообщает объединенная пресс-служба городских судов. По статье о попытке разбоя (ч.1 ст. 30, ч. 3 ст. 33 - ч. 4 ст. 162 УК) он был оправдан.

Бойко, живущий в Ленобласти, был помещен под домашний арест в мае прошлого года. Василеостровский районный суд и следствие установили, что он вступил в конфликт со своим коллегой.

Согласно материалам дела, преступный умысел возник из-за того, что подчиненный настоятеля мог его скомпрометировать. Фигурант опасался потерять из-за этого работу. Он был взят с поличным при передаче денег исполнителю несостоявшегося криминального деяния.

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