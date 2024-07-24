В Петербурге эвакуируют людей из ТРЦ "Охта Молл"

В торгово-развлекательном центре "Охта Молл" на востоке Петербурга 24 июля провели эвакуацию посетителей. Об этом сообщили на официальной странице торгового комплекса в соцсети "ВКонтакте". Подробностей от администрации пока нет.

Всех, кого коснулось известие, призвали сохранять спокойствие.

Тем временем ГУ МЧС сообщает, что пожар на подземной парковке ТРЦ уже потушен. Пострадавших не имеется.

На минувших выходных к эвакуации прибегли в ТРЦ "Галерея" на Лиговском проспекте: на верхнем этаже в вентиляционной вытяжке одного из заведений общепита возникло возгорание.

Фото: ЗАКС.Ру