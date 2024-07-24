До конца месяца во дворе на Лахтинской улице исследуют состояние грунта

Депутат петербургского ЗакСа Марина Шишкина узнала новости относительно двора по адресу Лахтинская улица, дом 3, где парламентарий ранее осталась недовольна проведенным благоустройством. Известием об этом законотворец поделилась 24 июля в собственном Telegram-канале.

Ранее представители Водоканала отчитались Шишкиной о том, что качество восстановленной брусчатки, с точки зрения этой организации, соответствует норме. Новейший ответ от госорганов содержит уточняющие подробности.

Осмотр двора коммунальщиками позволил выявить "дефекты вне зоны прохождения канализационных сетей". По предварительной версии, они обусловлены разуплотнением грунта. В связи с этим на 29 июля назначили геофизические приборные исследования.

фото: Марина Шишкина / Telegram (скриншот видео)