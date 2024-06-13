Шишкина недовольна работами Водоканала в одном из дворов на Лахтинской улице

Петербургский Водоканал поставил депутата ЗакСа Марину Шишкину в известность о завершении работ во дворе дома №3 по Лахтинской улице. Специалисты, как следует из письма, восстановили поврежденное благоустройство, выполнив герметизацию стыковых соединений в канализационных люках. Однако то, как теперь выглядит мощение во дворе, депутата, проинспектировавшего местность, по-прежнему не устраивает.

"Пожалуй, слово "залатать" подходит тут лучше всего. Провалы действительно заделали, но брусчатка по-прежнему волнами. Жители обоснованно опасаются, что при первой же серьезной непогоде плитка и люки опять "поплывут"", - рассказала Шишкина в своем Telegram-канале.

Небезопасным состоянием плитки во дворе законотворец занимается с начала весны. Ранее муниципалы из МО "Петровский" доложили Шишкиной, что денег на решение проблемы в местном бюджете на этот год нет. По словам депутата, она поддерживает связь с жильцами и намерена добиваться проведения более качественного ремонта.

фото: Марина Шишкина / Telegram (скриншот видео)