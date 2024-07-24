"Родина" не будет обжаловать отказы своим кандидатам в МО "Адмиралтейский округ"

Петербургское отделение партии "Родина" не станет обжаловать отказ в регистрации шестерых своих кандидатов в МО "Адмиралтейский округ", сообщил ЗАКС.Ру глава организации Дмитрий Жвания. Партия намерена сосредоточиться на избирательной кампании в Ленинградской области.

Кандидаты от "Родины" в Петербурге подавали документы исключительно в "Адмиралтейском округе". Вечером 23 июля ТИК № 1 отказала им всем в регистрации. Как следует из опубликованных решений комиссии, претензии к выдвиженцам в основном касались подачи документов на флеш-картах. Согласно решению теризбиркома, документы в электронном виде должны предоставляться "на съемном носителе с папкой KandList, содержащей файлы в формате .txt и формате.kdl". Это требование не выполнил ни один из представителей "Родины", следует из информации на сайте ТИК.

"Кандидатом представлен съемный носитель, на котором отсутствует папка KandList, содержащая файлы в формате .txt и формате .kdl", — говорится в каждом из шести опубликованных решений комиссии.

В разговоре с ЗАКС.Ру Жвания заявил, что партия едва ли будет пытаться опротестовать вынесенные решения в Горизбиркоме или в суде. В то же время он сообщил о существовании "маленькой, там 3 %" надежды на возможность того, что удастся добиться регистрации кандидата Георгия Хитрова.

— Нет, мы не будем. Потому что это, во-первых, расходы, скажу честно, и время. И, как правило, эффекта ноль, — рассказал политик.

По мнению спикера, причиной отказа могло послужить желание чиновников перестраховаться перед начальством и не допускать на выборы "несогласованных кандидатов".

Жвания сообщил, что вместо участия в муниципальных выборах в Петербурге "Родина" планирует сосредоточиться на кампании в Ленобласти. В частности, в Мурино партия выдвинула местного муниципального депутата Алексея Федорова. Кроме того, он выразил надежду на участие представителей партии в выборах в Гатчине. Согласно данным ГАС "Выборы", там выдвинута Галина Фассахова, статусом зарегистрированного кандидата она не располагает.

Муниципальные выборы в Петербурге назначены на 8 сентября, голосование по ним продлится три дня. В эти же дни в городе состоятся выборы губернатора и довыборы в Заксобрание по 18-му округу.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру