Машины из гаража правительства Ленобласти отправили в зону СВО

Правительство Ленобласти 24 июля сообщило об отправке в зону проведения военной спецоперации семи автомобилей из собственного гаража. Перед этим машины прошли процедуры техобслуживания и доработки, их также снабдили системой РЭБ-защиты. Кроме того, в зону боевых действий транспортировали беспилотники.

"Уже поставлено на поток производство глушителей, сегодня направляем инновационные медицинские изделия, которые помогают залечивать любые раны и останавливать кровотечение", - рассказал губернатор Александр Дрозденко, цитируемый пресс-службой областной администрации.

Отметим, что в течение июля в регионе дважды повышали сумму единоразовой выплаты, полагающейся за подписание контракта с Минобороны. Сегодня добровольцы могут рассчитывать на 1,5 млн "подъемных".

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