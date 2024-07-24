Владельца петербургского киоска уличили в хищении электроэнергии

Суд в Петербурге в полном объеме удовлетворил материальные требования, выдвинутые организацией "Россети Ленэнерго" к владельцу одной из торговых точек. Об этом энергетическая компания сообщила 24 июля.

В досудебном порядке сторонам договориться не удалось. Ущерб от незаконного потребления истцом электроэнергии был оценен в 639 тысяч рублей. Торговый павильон находится в Приморском районе и представляет собой газетный киоск.

По результатам юридического спора хозяин киоска, признанный виновным в хищении электроэнергии, заключил договор энергоснабжения.

Фото: ЗАКС.Ру