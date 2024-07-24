ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 19:51

Владельца петербургского киоска уличили в хищении электроэнергии

фото ЗакС политика Владельца петербургского киоска уличили в хищении электроэнергии

Суд в Петербурге в полном объеме удовлетворил материальные требования, выдвинутые организацией "Россети Ленэнерго" к владельцу одной из торговых точек. Об этом энергетическая компания сообщила 24 июля.

В досудебном порядке сторонам договориться не удалось. Ущерб от незаконного потребления истцом электроэнергии был оценен в 639 тысяч рублей. Торговый павильон находится в Приморском районе и представляет собой газетный киоск.

По результатам юридического спора хозяин киоска, признанный виновным в хищении электроэнергии, заключил договор энергоснабжения.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости24 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама