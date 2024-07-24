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В Петербурге по делу о нападении на полицейского арестовали мигранта

фото ЗакС политика В Петербурге по делу о нападении на полицейского арестовали мигранта

Суд в Петербурге поместил под стражу уроженца Узбекистана Умеджона Бакоева, которого обвиняют в нападении на сотрудника правопорядка (ч. 2 ст. 318 УК) в отделе полиции. Об этом 24 июля сообщила объединенная пресс-служба городских судов. Под стражей иностранец пробудет как минимум до 20 сентября.

По официальной версии, в минувший уик-энд задержанный мигрант не подчинился требованию правоохранителя и оказал физическое сопротивление при водворении его в камеру задержанных. В помещении ОВД №74 (Красносельский район) фигурант ударил полицейского ногой. В результате этой атаки потерпевший получил закрытый перелом, а также рану височной области головы. Действия задержанного были квалифицированы как опасное для жизни и здоровья насилие.

Бакоев не имеет постоянного места жительства в России и не живет по месту регистрации. На суде он добивался более мягкой меры пресечения.

Фото: ЗАКС.Ру


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