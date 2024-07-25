На строящейся развязке Дунайского проспекта и Московского шоссе упал строительный кран

В Петербурге на строящейся развязке Дунайского проспекта и Московского шоссе рухнул строительный кран, об этом 25 июля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на очевидцев.

По информации издания, кран упал прямо на дорогу. Предполагается, что падение крана произошло около девяти часов утра в четверг, 25 июля.

На данный момент о пострадавших в инциденте ничего не сообщалось, однако к месту падения крана все равно приехала скорая помощь.

Напомним, что развязку на пересечении Дунайского проспекта и Московского шоссе планируют открыть осенью 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру