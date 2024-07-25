ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 9:47

На строящейся развязке Дунайского проспекта и Московского шоссе упал строительный кран

фото ЗакС политика На строящейся развязке Дунайского проспекта и Московского шоссе упал строительный кран

В Петербурге на строящейся развязке Дунайского проспекта и Московского шоссе рухнул строительный кран, об этом 25 июля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на очевидцев.

По информации издания, кран упал прямо на дорогу. Предполагается, что падение крана произошло около девяти часов утра в четверг, 25 июля.

На данный момент о пострадавших в инциденте ничего не сообщалось, однако к месту падения крана все равно приехала скорая помощь.

Напомним, что развязку на пересечении Дунайского проспекта и Московского шоссе планируют открыть осенью 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости25 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама