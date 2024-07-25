В петербургском лагере "Солнечный" произошла вспышка кишечной инфекции

В Курортном районе Петербурга в лагере "Солнечный" отравились больше 20 детей, об этом 25 июля пишет 78.ru со ссылкой на родителей отдыхающих школьников.

В общей сложности говорится о 24 заболевших острой кишечной инфекцией детях. По версии администрации лагеря, один из воспитанников заболел после выходного с родителями и привез болезнь в лагерь.

Все заболевшие дети сейчас находятся дома. Также лагерь посетили представители Роспотребнадзора, которые продезинфицировали пищеблок, корпуса и помещения.

Однако, по мнению родителей, дети начали болеть после еды в лагере. Некоторые решили забрать своих детей досрочно, а некоторые говорят о том, что их детей отправили в больницу и не сообщили об этом.

Напомним, что в апреле с отравлением в больницу попали более 20 белгородских детей. Все они находились в петербургском лагере "Солнечный".

Фото: ЗАКС.Ру