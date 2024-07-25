Смольнинский суд оштрафовал КПРФ за неполное предоставление информации

Смольнинский районный суд оштрафовал 25 июля петербургское отделение КПРФ за непредоставление в установленный срок документов по административному делу, сообщила в своем Telegram-канале глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева. Иск был подан незарегистрированным кандидатом от партии Любовью Макаровской к ТИК № 30.

Макаровская подавала документы на выборы в совет МО "Смольнинское". На заседании 12 июля теризбирком отказал ей в регистрации. Причиной этого послужили особенности проведения конференции КПРФ по выдвижению кандидатов. В ТИК сочли, что делегаты конференции голосовали по кандидатурам представителей списком, а не индивидуально. Отметим, что аналогичные претензии послужили причиной для отказов в регистрации ряда других выдвиженцев от Компартии в ряде других муниципалитетов.

Иск Макаровской был зарегистрирован судом 19 июля. Как сообщила Лебедева, в ходе подготовки к заседанию у КПРФ запросили информацию и документы, обозначив крайним сроком 13:00 четверга, 25 июля.

"Ответ в полном объеме суду не представлен", — написала глава пресс-службы судов.

Смольнинский суд вынес определение о штрафе в размере 50 тысяч рублей.

Всего на муниципальные выборы в Петербурге заявились более 4,5 тысяч человек. От КПРФ баллотировались 327 кандидатов, почти половина из них не прошла регистрацию. ЗАКС.Ру подготовил статистику по итогам завершения этапа регистрации выдвиженцев.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру