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Новости 16:40

Соперников "Зенита" оштрафовали за грубые кричалки в адрес петербургского клуба

фото ЗакС политика Соперников "Зенита" оштрафовали за грубые кричалки в адрес петербургского клуба

Российский футбольный союз (РФС) оштрафовал московские клубы "Спартак" и "Локомотив". Это связано с нелицеприятными кричалками по отношению к петербургскому ФК "Зенит". Решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет РФС, о чем со ссылкой на его главу Артура Григорьянца 25 июля сообщает "Матч ТВ".

Каждый из столичных клубов по итогам первого тура Российской премьер-лиги заплатит по 10 тысяч рублей. Примечательно, что болельщики "Локомотива" скандировали лозунги в адрес "Зенита" на матче против другой команды - "Акрона". Аналогичным образом отличились болельщики красно-белых: их команда играла с "Оренбургом".

Иногда КДК выносит решения и против ФК "Зенит". Нынешним летом спортивные функционеры уже оставались недовольны поведением петербургских фанатов.

Фото: ЗАКС.Ру


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