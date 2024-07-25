В КПРФ объяснили сжатыми сроками неполную подачу документов в Смольнинский суд

Смольнинский районный суд запросил слишком большой объем информации о кандидатах у петербургского отделения КПРФ, заявил его глава Роман Кононенко в беседе с ЗАКС.Ру 25 июля. По его словам, партийцы попросту не успели собрать все нужные бумаги к обозначенному сроку.

Необходимость в предоставлении документов возникла из-за исков, поданных кандидатами от компартии к ТИК. Выдвиженцы оспаривают отказы в регистрации на муниципальные выборы. Днем 25 июля суд дважды оштрафовал КПРФ на общую сумму в 100 тысяч рублей из-за того, что партия направила не все нужные бумаги.

— Суд запросил большой объем информации. Мы часть того, что у нас было, предоставили, а по части мы еще готовим документы, заполняем всё, — сообщил коммунист.

По словам Кононенко, запрос в партийное отделение поступил только 23 июля, при этом выполнить требование следовало к 13:00 четверга, 25 июля. В полдень КПРФ направила те документы, которые успела подготовить. Остальные должны быть оформлены "сегодня к вечеру или завтра к утру".

— Запрос поступил позавчера, и срок был сегодня 13:00, — рассказал политик. — В 12:00 мы что смогли, то отправили, и написали, что остальное не представляется возможным из-за сжатого срока. Но суд это не принял во внимание.

Сейчас организация намерена дождаться определения суда, заявил Кононенко в ответ на вопрос ЗАКС.Ру о возможной реакции на решения суда. Весь объем затребованных бумаг будет подготовлен и предоставлен в суд, следует из его слов.

Андрей Казарлыга, фото: КПРФ Ленинград / Telegram