Вице-губернатор Чечина о муниципальной реформе: "Нужно спросить наших жителей"

Член правительства Петербурга, вице-губернатор Наталья Чечина считает, что вопрос укрупнения муниципалитетов прежде всего следует обсуждать с петербуржцами, чтобы избежать негативных последствий для жителей города. Своим мнением чиновница поделилась с ЗАКС.Ру 25 июля.

- Для меня реформа - это разрушение. Другое дело какие-то изменения, которые понесут за собой хорошие результаты, тогда да, но для этого нужно всем вместе подумать, нужно спросить наших жителей. Чтобы три муниципалитета были реорганизованы в один, удобно ли это будет жителям? - сказала Чечина.

Чечина добавила, что при объединении нескольких муниципальных образований в одно, городские власти могут потерять множество опытных специалистов. В отдаленных от центра города районах, по мнению Чечиной, нельзя объединять небольшие МО в один.

- Я много работала в Курортном районе. Там 11 муниципальных образований. Это отдаленные маленькие поселки, там небольшое количество избирателей, но для них важно, чтобы не идти километр пешком до автобуса, сесть на автобус, доехать до администрации, им важно дойти до своего муниципалитета. Они знают в лицо муниципальных служащих и депутатов. И депутаты все, что возможно, решают, - добавила чиновница.

Особо она подчеркнула важность муниципальных специалистов в сфере опеки. Чечина считает, что необходимо сохранить подготовленных опытных сотрудников, потому что проблемы в "сложных семьях" эффективнее могут решать соцработники, которые уже знакомы с конкретными ситуациями и людьми.

Ранее политолог Дмитрий Солонников высказывал мнение, что муниципальная реформа в Петербурге может пройти в 2026 году, одновременно с выборами депутатов Законодательного собрания и Государственной думы. По мнению эксперта, 111 муниципальных образований могут сократить до 70, объединив некоторые из них друг с другом.

Текст и фото Константин Леньков