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Новости 19:05

На выходных вновь пустят дополнительные электрички в сторону Белоострова

фото ЗакС политика На выходных вновь пустят дополнительные электрички в сторону Белоострова

В связи с жаркой погодой, которая установилась в течение этой недели на Северо-Западе России, в Петербурге запустят дополнительные электрички к населенным пунктам, расположенным вдоль Финского залива. Объявление об этом опубликовала 25 июля Северо-Западная пригородная пассажирская компания.

В субботу 27 июля дополнительный пригородный поезд отправится с Финляндского вокзала (№6705) до Белоострова и обратно (№6706).

На следующий день, в воскресенье по тому же маршруту поедут электрички №6707 и №6708. Кроме того, будут пущены дополнительные поезда до Зеленогорска (№6123) и обратно (№6710). Во всех перечисленных случаях электрички проследуют со всеми остановками.

Отметим, что 28 июля в городе будет проведен Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ.

Фото: ЗАКС.Ру


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