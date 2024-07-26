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Новости 10:16

МЧС предупредило петербуржцев о жаре 26 июля

фото ЗакС политика МЧС предупредило петербуржцев о жаре 26 июля

В пятницу, 26 июля, петербуржцев ожидает значительное ухудшение погоды, об этом 26 июля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Городское управление МЧС ссылается на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Метеорологи сообщают, что 26 июля в городе вновь ожидается температура до +30 градусов. Ранее сообщалось, что во второй половине дня в городе может быть гроза.

В условиях плохой погоды автомобилистам рекомендуется не пользоваться личным транспортом из-за риска ДТП, а пешеходам – быть максимально внимательными.

Фото: ЗАКС.Ру


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