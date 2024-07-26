В Петербурге 26 июля жара может смениться на грозовые дожди

В Петербурге продолжает сохраняться высокая температура воздуха, однако вечером возможны грозы, об этом 26 июля сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием солнечного и сухого гребня антициклона. Несмотря на то, что в городе сохраниться высокая температура воздуха, во второй половине дня могут начаться грозовые дожди.

Воздух прогреется до +28…+30 градусов. Ветер северный, 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу, 27 июля, в городе могут быть небольшие кратковременные дожди и грозы, а температура воздуха опустится до +28 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру