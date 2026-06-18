Петербургское отделение ЛДПР получило благословение патриарха Кирилла

Руководство петербургского отделения ЛДПР встретилось с главой Русской православной церкви патриархом Кириллом и получило благословение на дальнейшую деятельность, сообщили в партии. На встрече присутствовали председатель партии Леонид Слуцкий, первый заместитель координатора отделения Иван Есипов, а также заместители Евгений Ененков и Александр Устименко.

"Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул значимость служения людям, укрепления нравственных основ общества и ответственности в общественно-политической работе. Для нас эти слова стали важным духовным ориентиром. Полученное благословение воспринимаем как важное напутствие на ответственную работу во благо жителей Санкт-Петербурга и всей страны", – сообщили в партии.

Как рассказал ЗАКС.Ру замкоординатора Ененков, встреча состоялась в воскресенье, 14 июня, в День прославления святого Иоанна Кронштадтского. В тот день патриарх Кирилл принимал участие в закладке камня будущего храма Святого праведного Иоанна Кронштадтского на территории женского монастыря на набережной Карповки.

В декабре 2025 года штаб петербургского отделения ЛДПР освятили в преддверии выборов, которые состоятся в сентябре 2026 года.

Константин Леньков / Фото: ЛДПР