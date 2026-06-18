Беглов и Бельский поздравили медработников с профессиональным праздником в БКЗ

Губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский 18 июня поздравили петербуржцев с Днем медицинского работника. На мероприятии в БКЗ "Октябрьский" присутствовали почти 4 тысячи сотрудников сферы здравоохранения. Для них подготовили концертную программу с музыкальными, танцевальными и акробатическими номерами.

"В этом зале собрались жители нашего города особой профессии. [...] К вам приходят люди со своей болью, тревогой и надеждой. И вы всегда протягиваете им руку помощи: возвращаете многим самое дорогое — здоровье, а кому-то спасаете жизнь", — приводят слова Беглова в пресс-службе Смольного.

Глава города добавил, что петербургские сотрудники медучреждений трудятся не только в Северной столице, но и приезжают помогать людям в Донбасс и город-побратим Мариуполь. Всего в Петербурге работают свыше 95 тысяч медиков, из которых более 53 тысяч составляют медсестры и почти 42 тысячи — врачи.

Ранее днем Бельский встретился с медработниками в Мариинском дворце. Вместе с ним на мероприятии присутствовали вице-губернатор Владимир Омельницкий и депутаты городского парламента Павел Иткин, Александр Ржаненков и Наталия Астахова. Спикер Заксобрания поблагодарил медицинский персонал за труд и отметил, что власти Петербурга стараются развивать сферу здравоохранения.

"Спасибо вам за то, что вы лечите не просто анализы и диагнозы, а живых людей – со страхами, надеждами и тревогами. И часто ваше доброе слово действует сильнее любого лекарства. Спасибо вам за доброту и милосердие, за профессионализм и преданность долгу", — цитируют Бельского в пресс-службе ЗакСа.

Месяц назад Беглов и Бельский презентовали петербургским медсестрам песню, сочиненную в их честь. По словам главы города, идея подарка пришла к нему после поисках аналогичного музыкального произведения на просторах интернета. Песню сочинили на стихи Ольги Воротынцевой и музыку Олега Щеглова.

День медицинского работника в России ежегодно отмечают каждое третье воскресенье июня. В 2026 году дата выпадает на 21 июня. Профессиональный праздник посвящен врачам, медсестрам, работникам скорой помощи и другим сотрудникам сферы здравоохранения.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный