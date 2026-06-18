В марте Петербург оказался на третьем месте по уровню зарплат в СЗФО

Средняя зарплата в Петербурге по итогам марта 2026 года составила 133,7 тысячи рублей, следует из отчета Петростата о социально-экономическом развитии регионов СЗФО. Документ опубликован 18 июня. Северная столица заняла третье место среди регионов Северо-Западного федерального округа по среднему уровню зарплаты. Лидером рейтинга стал Ненецкий автономный округ — там сотрудникам платят порядка 148,9 тысячи рублей. На второй строчке оказалась Мурманская область, где заработная плата составила 136,3 тысячи рублей. Ленинградская область заняла шестое место с зарплатой 99,4 тысячи рублей. Средняя номинальная зарплата в СЗФО составила 114,8 тысячи рублей.

Жители Архангельской области и Республики Коми в среднем получают больше 100 тысяч рублей. Чуть больше 91 тысячи рублей зарабатывают жители Вологодчины, в Республике Карелии в среднем получают 88,3 тысячи рублей, в Новгородской области — порядка 83,2 тысячи рублей, а в Калининградской области — 82 тысячи рублей. Меньше всего начисляют работникам в Псковской области: там средняя зарплата зафиксирована на уровне 68,3 тысячи рублей.

Ранее Росстат сообщил, что среднемесячная зарплата россиянина составила 112,6 тысячи рублей и выросла на 5,2% по итогам 2025 года. Президент Владимир Путин во время ПМЭФ заявлял, что с 2021 года уровень зарплат в стране увеличился на 30% в реальном выражении.

В середине мая губернатор Александр Беглов во время ежегодного отчета перед депутатами Законодательного собрания сообщил, что зарплата горожан в 2025 году достигла 121,5 тысячи рублей. Рост составил почти 12%, а уровень дохода оказался на 21% выше среднего по России.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру