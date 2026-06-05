Зарплаты россиян за 5 лет выросли на более чем на 30%, заявил Путин

Во время пленарного заседания в рамках Петербургского международного экономического форума 5 июня президент Владимир Путин высказался о росте заработных плат россиян. По словам главы государства, с 2021 года зарплаты граждан выросли более чем на 30% в реальном выражении. Президент также отметил, что только в случае высокого уровня жизни людей и высоких зарплат Россия будет конкурентоспособной.

"За 5 лет зарплаты в российской экономике выросли в реальном выражении более чем на 30%. Именно в реальном выражении выражении, то есть за вычетом инфляции. Тем, безусловно, высокий," - подчеркнул глава государства.

Президент заявил, что дальнейший рост зарплат россиян должен быть связан с повышением производительности труда и эффективной организацией производства.

Кроме того, Путин подчеркнул, что в России зафиксирован один из самых низких уровней безработицы среди промышленно развитых стран. Он составляет примерно 2,2% экономически активного населения. По словам президента, это очень хороший результат по сравнению с другими развитыми странами.

По данным Росстата, за 2025 год зарплата россиян увеличилась на 5,2%. В марте 2026 года среднемесячная зарплата гражданина составила 112 654 рубля.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру