В детском саду в Парголово отравилось больше 20 детей

Больше 20 воспитанников частного детского сада в Парголово заработали острую кишечную инфекцию, об этом 28 июля сообщили в пресс-службе петербургского Роспотребнадзора.

Речь идет о детском саде "Дельфин". В общей сложности кишечную инфекцию обнаружили у 26 детей, из них восемь попали в больницу. В еде, которую подавали детям, нашли сальмонеллу.

Роспотребнадзор проверил ООО "РУТСИ", где производилась еда для сада. На предприятии были выявлены различные нарушения, например, не соблюдались сроки годности, условия хранения и транспортировки.

Также проверку провели в детском саду. Оказалось, что там не соблюдались требования дезинфекции, не стиралось постельное белье, а уборка не производилась регулярно.

На данный момент детский сад и ООО "РУТСИ" временно закрыты. В Роспотребнадзоре заявили, что готовы выступить в суде в защиту пострадавших.

Напомним, что в Петербурге семь человек заразились сальмонеллезной инфекцией после покупки куры-гриль в магазине Eurospar.

Фото: ЗАКС.Ру