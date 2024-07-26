Экс-замминистра обороны Булгакова отправили в "Бутырку" по коррупционному делу

В Москве отправили под арест Дмитрия Булгакова, занимавшего пост замминистра обороны с 2008 по конец 2022 года. Об этом со ссылкой на Федеральную службу безопасности и официального представителя СК Светлану Петренко 26 июля пишет РИА "Новости".

Уголовное дело в отношении бывшего госслужащего имеет коррупционную природу. Его поместили в следственный изолятор "Бутырка". Других подробностей дела пока не афишируют.

На своем посту в Минобороны Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение армии. Он имеет высокие государственные награды, включая звание Героя России.

В апреле по коррупционному делу был арестован замминистра обороны в 2016-2024 годах Тимур Иванов. Вскоре после этого с поста главы министерства уволили Сергея Шойгу, занимавшего эту должность с 2012 года.

Фото: ЗАКС.Ру