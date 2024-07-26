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Новости 15:24

В Петербурге огласили свежую статистику нарушений с участием электросамокатов

фото ЗакС политика В Петербурге огласили свежую статистику нарушений с участием электросамокатов

С 1 мая, когда начало действовать новое соглашение между Смольным и кикшеринговыми компаниями, в Петербурге насчитали около 19 тысяч нарушений правил пользования электросамокатами. Об этом 26 июля со ссылкой на комитет по транспорту пишет "Интерфакс".

Самым часто встречающимся нарушением стало неспешивание с самоката при переходе через проезжую часть. Таких случаев выявили за отчетный период примерно 16 тысяч. Нередки также случаи езды на одном средстве индивидуальной мобильности вдвоем: их насчитали 1,5 тысячи. Появление контроля за электросамокатчиками, как считают чиновники, уже принесло положительный результат. 

"Мы видим реальный эффект: нарушители штрафуются, что, безусловно, должно влиять на снижение количества нарушений и повышение дисциплины водителей СИМ", - отметил зампред профильного комитета Алексей Гончаров.

Отметим, что в городе все чаще вводится запрет на пользование электросамокатами в период проведения массовых мероприятий и подготовки к ним.

Фото: ЗАКС.Ру


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