В Петербурге огласили свежую статистику нарушений с участием электросамокатов

С 1 мая, когда начало действовать новое соглашение между Смольным и кикшеринговыми компаниями, в Петербурге насчитали около 19 тысяч нарушений правил пользования электросамокатами. Об этом 26 июля со ссылкой на комитет по транспорту пишет "Интерфакс".

Самым часто встречающимся нарушением стало неспешивание с самоката при переходе через проезжую часть. Таких случаев выявили за отчетный период примерно 16 тысяч. Нередки также случаи езды на одном средстве индивидуальной мобильности вдвоем: их насчитали 1,5 тысячи. Появление контроля за электросамокатчиками, как считают чиновники, уже принесло положительный результат.

"Мы видим реальный эффект: нарушители штрафуются, что, безусловно, должно влиять на снижение количества нарушений и повышение дисциплины водителей СИМ", - отметил зампред профильного комитета Алексей Гончаров.

Отметим, что в городе все чаще вводится запрет на пользование электросамокатами в период проведения массовых мероприятий и подготовки к ним.

Фото: ЗАКС.Ру