ТИК зарегистрировала троих кандидатов на довыборы в ЗакС

Территориальная избирательная комиссия № 6 зарегистрировала 26 июля троих кандидатов на довыборы в Заксобрание, рассказал ЗАКС.Ру депутат МО "Ульянка" Александр Михайлов. Он баллотируется в городской парламент от КПРФ.

Помимо Михайлова, регистрацию в ТИК получили Александр Колос ("Справедливая Россия — За правду") и Александр Малькевич ("Единая Россия"). Таким образом, общее количество допущенных до выборов кандидатов выросло до четырех человек. До сих пор таким статусом обладал лишь депутат МО "Шувалово-Озерки" Евгений Ененков, баллотирующийся от ЛДПР.

Всего на довыборы подались шесть кандидатов. Теризбирком пока не вынес решения касательно Андрея Денисова ("Новые люди") и Ольги Юркевич ("Яблоко").

Довыборы по 18-му округу пройдут на территории Кировского и Красносельского районов Петербурга одновременно с выборами губернатора и муниципальными выборами. Голосование по ним будет длиться с 6 по 8 сентября.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру