Ененков стал первым зарегистрированным кандидатом на довыборы в ЗакС

Депутат МО "Шувалово-Озерки" Евгений Ененков стал первым кандидатом, получившим официальную регистрацию на довыборы в петербургское Заксобрание. Об этом он сообщил 5 июля ЗАКС.Ру.

Ененков также был первым кандидатом, подавшим документы для участия в довыборах. Это произошло 27 июня, выдвигается он от ЛДПР.

На этой неделе документы на довыборы подал выдвинутый КПРФ депутат МО "Ульянка" Александр Михайлов. Кроме того, 4 июля стало известно о том, что "Справедливая Россия — За правду" выдвигает своим кандидатом общественника и предпринимателя Александра Колоса.

От "Единой России" в Заксобрание выдвигается медиаменеджер Адександр Малькевич. "Яблоко" выдвинет детского врача Ольгу Юркевич, "Новые люди" — муниципального депутата Павла Любимова. При этом по состоянию на 5 июля в ГАС "Выборы" имелась информация лишь о Ененкове и Михайлове как о выдвинутых кандидатах.

Сам 18-й округ располагается на территории Кировского и Красносельского районов. Довыборы в ЗакС организованы в связи с досрочным сложением полномочий депутата единороссом Алексеем Далматовым, произошедшим годом ранее.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру